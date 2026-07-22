Per la grandinata in autostrada fino a 10mila euro di danni per auto il bombardamento sulla A13 e i 60 feriti – I video

Una grandinata improvvisa si è abbattuta sulla costa della provincia di Ascoli Piceno, colpendo l’autostrada A13. Sono stati stimati danni fino a 10.000 euro alle auto coinvolte. La tempesta ha causato circa 60 feriti, tutti con ferite lacero-contuse, che hanno richiesto cure mediche. Numerosi video mostrano la violenza della grandine e le auto colpite. Non ci sono segnalazioni di vittime gravi o decessi.

La grandinata che ieri sera si è abbattuta sulla costa della provincia di Ascoli Piceno ha lasciato un bilancio pesante in termini di feriti. Circa 60 persone hanno avuto bisogno di cure mediche per ferite lacero-contuse, provocate dai chicchi mentre si trovavano in strada, sorprese dal maltempo. Il pronto soccorso dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto ha lavorato soprattutto su codici verdi e azzurri. Presenti in ospedale anche il sindaco Nicola Mozzoni e i vertici della Protezione civile della zona. Il direttore generale dell’Ast di Ascoli Piceno, Antonello Maraldo, ha voluto ringraziare pubblicamente lo staff sanitario: «Voglio ringraziare tutto il personale sanitario che con il coordinamento attivo della primaria Giuseppina Petrelli ha prestato assistenza ai feriti da grandine». 🔗 Leggi su Open.online

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