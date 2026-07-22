Guardiola ha commentato che allenare la nazionale italiana sarebbe come tornare al Barcellona B in quarta divisione, un confronto che suggerisce una percezione di livello inferiore. La testata So Foot definisce questa affermazione come un'operazione di pubbliche relazioni, sottolineando che al momento sembra più una provocazione che una reale intenzione. Tuttavia, fonti straniere riportano che questa ipotesi viene comunque considerata come una possibilità concreta.

In premessa So Foot la definisce “un’operazione di pubbliche relazioni”, perché per ora effettivamente Guardiola ct della Nazionale questo sembra. Eppure viene analizzata anche dai giornali stranieri come una effettiva possibilità. La stessa rivista francese analizza la situazione e – come El Paìs – scrive che tutto sommato proprio la scarsezza attuale dell’Italia potrebbe essere lo stimolo per un allenatore come lui. “Sulla carta – scrive So Foot – l’idea sembra surreale e il legame dell’ex allenatore del Barcellona con l’Italia non appare scontato. Eppure, l’ex centrocampista difensivo ha giocato per due stagioni e mezzo nel Brescia, club che visita regolarmente, e anche nella Roma (2002-2023). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Per Guardiola l’Italia sarebbe come tornare al Barcellona B in quarta divisione, 20 anni fa

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Pep Guardiola: Il suo inizio a Barcellona

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