Dalla Quarta Divisione al giro d’Europa in soli sette anni | il Como la nuova immagine della Serie A

Un attacco di Douvikas contro l’Hellas Verona è stato protagonista di un gol che rimarrà nei ricordi dei tifosi. La partita è stata segnata da questa rete, che ha attirato l’attenzione anche sui media spagnoli, come Marca. Nel frattempo, il Como ha completato un percorso che lo ha portato dalla Quarta Divisione alla Serie A in soli sette anni, diventando così una delle squadre di maggiore rilevanza nel calcio italiano.

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2026-05-11 18:43:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Gol di Douvikas contro l’Hellas Verona Resterà nella retina dei tifosi della nuova squadra alla moda in Italia. Lui Come 1907 certifica, per la prima volta nella sua storia, la classifica matematica per le competizioni europee dopo la vittoria di misura allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Tuttavia, dietro questo risultato storico c’è una storia di resilienza e miglioramento al livello di poche squadre in Europa. La squadra lombarda abituato a vagare tra le prime tre divisioni del calcio italiano nel corso della sua storia sembra essersi insediato una volta per tutte nell’élite del calcio italiano.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Dalla Quarta Divisione al giro d’Europa in soli sette anni: il Como, la nuova immagine della Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities Notizie correlate Svelata la prima immagine di Hogwarts dalla nuova serie di ‘Harry Potter’(Adnkronos) – Hbo ha diffuso una nuova immagine ufficiale della nuova serie di 'Harry Potter', offrendo ai fan un primo sguardo alla Hogwarts che... Serie A, il calendario della lotta Champions. Juve, Como, Roma: chi arriva quarta?Mancano solo cinque giornate alla fine del campionato e la lotta per il quarto posto in Serie A è ancora apertissima. Argomenti più discussi: UEFA Futsal Champions League, Sporting-Palma la finale. Due semi per la prima volta ai rigori nella storia. FOTOGALLERY; A 20 anni perse papà, contratto e sogni: oggi Lepaul è il n.1 in Francia e forse va al Mondiale; Serie B, il Venezia tra i festeggiamenti per la promozione in A e il futuro di Stroppa; Il calcio valdostano secondo Cretaz: C’è troppo campanilismo. Anche in Spagna si va verso la creazione di una Serie C nazionale a girone unico da 20, con una quarta divisione stile vecchia C2 con due gironi da 20 ciascuno. Un modello che in tanti chiedono anche in Italia x.com Classifica della Seconda Divisione con 4 giornate rimanenti reddit