Semenyo di tacco regala al City la FA Cup | Chelsea battuto 20° trofeo per Guardiola in Inghilterra
Nella finale della FA Cup, il gol di Semenyo su assist di Haaland ha deciso l’esito della partita, portando il City alla vittoria contro il Chelsea. Con questa vittoria, il club ottiene il 20° trofeo in Inghilterra sotto la guida di Guardiola. La rete del giocatore ghanese ha concluso un match giocato con intensità, determinando l’esito finale della competizione. La finale si è disputata in un’atmosfera carica di tensione e aspettative, con entrambe le squadre in campo per conquistare il trofeo.
Una splendida rete del ghanese su assist di Haaland decide la finale di Coppa d'Inghilterra. Per il Manchester City è l'undicesimo trionfo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
I Paid Everyone Stuck in Traffic
Sullo stesso argomento
Manchester City, trionfo in League Cup: battuto l’Arsenal a Wembley, Guardiola conquista il 40° titolo della sua carrieraKessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà… Calciomercato Juve, futuro già...
Chelsea in finale di FA Cup: Enzo Fernández decide il Leeds, ora sfida al Manchester CityLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga.