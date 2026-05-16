Semenyo di tacco regala al City la FA Cup | Chelsea battuto 20° trofeo per Guardiola in Inghilterra

Nella finale della FA Cup, il gol di Semenyo su assist di Haaland ha deciso l’esito della partita, portando il City alla vittoria contro il Chelsea. Con questa vittoria, il club ottiene il 20° trofeo in Inghilterra sotto la guida di Guardiola. La rete del giocatore ghanese ha concluso un match giocato con intensità, determinando l’esito finale della competizione. La finale si è disputata in un’atmosfera carica di tensione e aspettative, con entrambe le squadre in campo per conquistare il trofeo.

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