Il giocatore considerato un esubero dal tecnico attuale potrebbe essere un obiettivo di Inter e Juventus. La squadra bianconera cerca un nuovo centravanti dopo l’addio di Vlahovic, con il contratto in scadenza e senza accordo raggiunto. La sfida tra le due grandi del calcio italiano si fa più concreta, coinvolgendo anche il club campione d’Italia. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato con possibili mosse di rilievo.

Possibile Derby d’Italia tra le due big del calcio italiano: si inseriscono anche i campioni d’Italia per il giocatore La Juventus è alla ricerca di un centravanti da consegnare a Luciano Spalletti dopo il divorzio da Vlahovic, che difficilmente troverà un accordo con la ‘Vecchia Signora’ dopo la scadenza del contratto. Richarlison nel mirino delle big italiane (Ansa) – Calciomercato.it Le porte per il serbo non sono chiuse come dichiarato dal tecnico di Certaldo, ma ad oggi un riavvicinamento tra le parti rimane molto complicato. La Juve quindi insiste per Kolo Muani, il prescelto da Spalletti e dalla dirigenza per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Per De Zerbi è un esubero: l’Inter sfida la Juventus

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