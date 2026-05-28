De Zerbi sfida Gasperini | Roma avvisata

L’allenatore del Tottenham ha annunciato di aver individuato il rinforzo ideale per l’attacco. La squadra ha conquistato la salvezza all’ultima giornata con una vittoria contro l’Everton. Questa conquista permette al club di pianificare un calciomercato estivo con obiettivi ambiziosi. La notizia si inserisce in un contesto di confronto tra l’allenatore del Tottenham e quello del team rivale, che ha sfidato il collega con una strategia specifica.

L’allenatore del Tottenham ha scelto il rinforzo ideale per il suo attacco La salvezza ottenuta all’ultima giornata grazie alla vittoria contro l’ Everton ha consentito al Tottenham di rimanere in Premier League e di poter pensare ad un calciomercato estivo ambizioso. Roberto De Zerbi ha le idee chiare sulle priorità di mercato, individuando nell’attacco uno dei reparti da rinforzare di più per non rivivere una stagione tribolata come quella appena conclusa. (Ansa Foto) – calciomercato.it Per farlo, l’ex allenatore di Sassuolo e Marsiglia è pronto ad entrare in rotta di collisione anche con la Roma, almeno stando alle ultime indiscrezioni in possesso di Voetball International. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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