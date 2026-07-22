Un farmacologo ha analizzato l’uso di peptidi, spesso utilizzati come integratori o iniezioni, nel settore sportivo e cosmetico. Questi aminoacidi sono promossi come aiuti per migliorare la tonicità muscolare e contrastare l’invecchiamento. La loro popolarità si estende tra appassionati di fitness e utenti di prodotti di bellezza. La discussione si concentra sulla diffusione di tali sostanze e sulle modalità di somministrazione, senza considerare effetti o regolamentazioni specifiche.

Dalla cosmetica allo sport: tutti vanno pazzi per i peptidi. Questi aminoacidi, sotto forma di integratori alimentari o punturine, sono pubblicizzati come elisir anti-età o alleati per muscoli scolpiti e tonici. Ma di che si tratta, servono davvero e soprattutto esistono rischi per chi ricorre ai peptidi? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Gianni Sava, direttore di Sif Magazine – la rivista della Società italiana di farmacologia – e ordinario di Farmacologia all’Università Campus Bio-Medico di Roma. “Una dieta corretta ed equilibrata è sufficiente a compensare le richieste di composti energetic i come i sali minerali, le vitamine e gli aminoacidi che compongono gli integratori, nelle persone che a livello atletico o amatoriale svolgono attività sportiva”, premette l’esperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Peptidi e sport, la passione per gli aminoacidi sotto la lente del farmacologo

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