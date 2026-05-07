la cognata uccisa con 13 coltellate sotto la lente la mente del killer

Una donna è stata trovata morta con 13 ferite da arma da taglio. La Procura di Monza ha nominato un consulente psichiatrico, mentre la Corte di Assise ha scelto un perito per analizzare la mente dell’eventuale carnefice. Le indagini si concentrano sulla compatibilità mentale dell’autore, senza al momento conoscere eventuali motivazioni o dettagli sul contesto. Si attendono sviluppi sulle analisi psichiatriche già in corso.

Il consulente psichiatrico nominato dalla Procura di Monza e il perito scelto dalla Corte di Assise di Monza di nuovo in aula a discutere sulla capacità di intendere e di volere di Giuseppe Caputo, il 63enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo dell’abitazione di via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, 28 anni, che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. Lo ha deciso la Corte di Appello di Milano al processo di secondo grado per omicidio e tentato omicidio premeditati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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