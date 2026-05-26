Modello Bocca d’Enza sotto la lente del Politecnico di Milano

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’impianto idrovoro di Bocca d’Enza, situato nel comune di Sorbolo Mezzani, è stato oggetto di un recente intervento di ammodernamento e potenziamento del valore superiore a 6 milioni di euro, finanziato dal Consorzio della Bonifica Parmense. Il progetto mira a rafforzare la sicurezza idraulica dell’area, che protegge circa 4.000 persone. Un team del Politecnico di Milano sta analizzando il funzionamento e le caratteristiche dell’impianto.

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L’impianto idrovoro di Bocca d’Enza, nel comune di Sorbolo Mezzani, recentemente potenziato ed ammodernato grazie ad un maxi intervento di oltre 6 milioni di euro dal Consorzio della Bonifica Parmense, strategico per garantire la sicurezza idraulica dell’intero circondario a protezione di 4 mila. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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