pep temporeggia e maldini guarda alla spagna

Maldini e Leonardo sono rimasti a Barcellona quasi 48 ore, incontrando Guardiola e discutendo del progetto. La visita, che ha incluso cena e approfondimenti, indica un interesse più approfondito rispetto a un semplice sondaggio. Pep Guardiola ha ricevuto i due dirigenti in un contesto che va oltre una semplice chiacchierata, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La permanenza prolungata suggerisce un possibile sviluppo in corso.

Se il blitz di Maldini eLeonardo in quel di Barcellona per incontrare Guardiola è durato quasi 48 ore, comprensivo di cena e lunga spiegazione del programma, allora vuol dire che non si è trattato di un banale sondaggio. Per il rispetto reciproco che i tre custodiscono delle rispettive carriere, Guardiola ha ascoltato ed espresso opinioni sul tipo di riforme da realizzare. Di qui la richiesta di qualche giorno di tempo per riflettere e comunicare la propria decisione che deve tener conto della scelta di vita presa qualche tempo fa, quando ha lasciato il City. «Fidatevi di Pep, lui sì che ne sa», fa sapere Rodri, uno dei protagonisti del mondiale spagnolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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