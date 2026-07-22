Pep Guardiola sogno o utopia? Malagò ci prova | per l’Italia vuole l’allenatore che ha cambiato il calcio

Da secoloditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di un ente sportivo ha espresso interesse per l’ingaggio di Pep Guardiola come nuovo allenatore della nazionale italiana. La proposta, che in passato sembrava irrealizzabile, ora viene valutata come possibile opzione. Guardiola, noto per aver rivoluzionato il calcio con le sue strategie, è al centro di questa ipotesi di incarico. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né accordi definitivi annunciati.

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Davvero Pep Guardiola, l’uomo che ha cambiato il calcio mondiale, potrebbe diventare il nuovo allenatore della Nazionale? Si. Il sogno che sembrava chimerico oggi potrebbe essere realtà. Malagò apre a Pep. La corsa alla panchina della Nazionale continua a essere ricca di suggestioni e, tra le ipotesi sul tavolo della Federazione, quella che porta a Pep Guardiola conserva ancora un piccolo spiraglio. L’operazione resta complicata, ma le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Malagò hanno contribuito a riaccendere l’entusiasmo di chi sogna di vedere il tecnico catalano alla guida dell’Italia. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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