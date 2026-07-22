Il presidente di un ente sportivo ha espresso interesse per l’ingaggio di Pep Guardiola come nuovo allenatore della nazionale italiana. La proposta, che in passato sembrava irrealizzabile, ora viene valutata come possibile opzione. Guardiola, noto per aver rivoluzionato il calcio con le sue strategie, è al centro di questa ipotesi di incarico. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né accordi definitivi annunciati.

Davvero Pep Guardiola, l’uomo che ha cambiato il calcio mondiale, potrebbe diventare il nuovo allenatore della Nazionale? Si. Il sogno che sembrava chimerico oggi potrebbe essere realtà. Malagò apre a Pep. La corsa alla panchina della Nazionale continua a essere ricca di suggestioni e, tra le ipotesi sul tavolo della Federazione, quella che porta a Pep Guardiola conserva ancora un piccolo spiraglio. L’operazione resta complicata, ma le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Malagò hanno contribuito a riaccendere l’entusiasmo di chi sogna di vedere il tecnico catalano alla guida dell’Italia. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Secoloditalia.it - Pep Guardiola, sogno o utopia? Malagò ci prova: per l’Italia vuole l’allenatore che ha cambiato il calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pep Guardiola CT dell'Italia di Malagò, Maldini e Leonardo con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia il tecnicoPep Guardiola è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Guardiola Italia, Malagò conferma i contatti: Pirlo pronto se Pep dirà noIl presidente della FIGC ha confermato i contatti con Pep Guardiola, considerato come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Temi più discussi: L'Italia e il nodo ct, Malagò su Guardiola: Il dialogo è aperto; Italia, parte la caccia al nuovo ct: il sogno Guardiola passa attraverso l'amicizia con Maldini; Sogno Guardiola per l’Italia ma per ora è più no che sì. Se conferma, in pole c'è Mancini; Come giocherebbe l'Italia con Guardiola: modulo, convocati e possibili titolari dell'allenatore catalano.

Calcio, Mancini o Pirlo e il sogno Guardiola, l'Italia e il nodo panchina. Dopo i contatti con Pep, Figc al lavoro: giovedì assemblea di Lega coi vertici federali. #ANSA x.com

Guardiola ct della Nazionale Italiana, un sogno che può diventare realtà: le ragioni del sì e del noCALCIO - Alla luce della recente apertura di Malagò e alla vigilia dell'Assemblea di Lega in programma giovedì, proviamo ad analizzare le ragioni di un sì e di ... eurosport.it

Pep Guardiola CT dell'Italia? Il sogno è possibile. Il vero dubbio è se siamo prontiPep Guardiola può davvero diventare il nuovo CT dell'Italia? Tra entusiasmo, dubbi e resistenze, il vero interrogativo riguarda il futuro del calcio italiano e la capacità del sistema di sostenere un ... sport.virgilio.it