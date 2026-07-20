Pep Guardiola è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La decisione è stata annunciata dopo l’elezione del nuovo presidente della Federazione, in sostituzione di una gestione precedente. Guardiola ha accettato l’incarico e si è messo subito al lavoro, con il supporto di alcuni collaboratori di fiducia. Non sono state rese pubbliche le cifre del contratto, ma si parla di accordi economici significativi.

Pep Guardiola nuovo CT dell’Italia di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo? Il nuovo presidente della Figc, eletto dopo la disastrosa gestione Gravina, ha subito chiamato a sé l’ex capitano del Milan, che a sua volta ha scelto il brasiliano come advisor. Entrambi sarebbero volati a Barcellona per convincere l’allenatore catalano a guidare la panchina azzurra, proprio nei giorni in cui due altri grandi tecnici come Zinedine Zidane e Jurgen Klopp hanno accettato la corte di Francia e Germania. Il nodo principale è lo stipendio, dato che Guardiola viaggia a cifre incredibili: ma l’ingaggio potrebbe essere coperto anche da Puma, sponsor della Nazionale ma anche di Guardiola, che ne è global ambassador ufficiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pep Guardiola CT dell'Italia di Malagò, Maldini e Leonardo con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia il tecnico

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GUARDIOLA CT dell'ITALIA! MALDINI TENTA il COLPACCIO!

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