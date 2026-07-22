Pep Guardiola ct dell' Italia? I soldi non bastano | ecco cosa non torna

Sky Sport ha riferito che la Federazione Italiana Giuoco Calcio sta cercando di convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo allenatore della nazionale. La trattativa riguarda un possibile accordo, ma ci sarebbero ostacoli legati alle richieste economiche del tecnico, che sembrano non essere soddisfatte. La notizia ha fatto discutere nel mondo del calcio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

L’indiscrezione bomba lanciata da Sky Sport squarcia la calura estiva del calcio italiano: la Federazione Italiana Giuoco Calcio starebbe tentando l’affondo definitivo per portare Pep Guardiola sulla panchina degli Azzurri. A condurre la complessa trattativa il nuovo tandem Paolo Maldini (direttore tecnico) e Leonardo (advisor) reclutato dal presidente federale Giovanni Malagò. I due si sarebbero recati personalmente a Barcellona nel weekend appena passato per incontrare il tecnico catalano, che ha appena terminato un decennio alla guida del Manchester City ed è attualmente senza contratto. Per scelta. Appena quattro giorni fa aveva detto a Okx: «Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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