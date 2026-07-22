Pensioni di agosto più basse del 5% | chi rischia il taglio e cosa fare entro il 15 settembre

Ad agosto, alcune pensioni saranno più basse del 5%. La riduzione riguarda chi non ha rispettato gli obblighi legati alla campagna RED. L’INPS ha confermato la misura, che si applica automaticamente. I pensionati interessati devono agire entro il 15 settembre per evitare il taglio o per regolarizzare la posizione. La diminuzione si riflette sull’importo netto erogato con la mensilità di agosto.

Ad agosto alcuni pensionati riceveranno un assegno più basso. L’INPS ha confermato l’applicazione di una riduzione del 5% della pensione per chi non ha rispettato gli obblighi legati alla campagna RED. Il riferimento è al messaggio n. 2394 del 17 luglio 2026, con cui l’Istituto ha ricordato le conseguenze per i pensionati che non hanno comunicato i redditi richiesti. La riduzione partirà dal rateo di agosto e continuerà anche a settembre. La misura riguarda la campagna RED 2023, riferita ai redditi percepiti nel 2022. I pensionati interessati avevano già superato il termine ultimo del 31 marzo 2025. Dopo i controlli, l’INPS avvia ora l’applicazione delle sanzioni previste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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