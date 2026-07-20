Entro il 15 settembre è necessario comunicare all’INPS i redditi percepiti nel 2022, altrimenti si rischia una riduzione della pensione a partire da agosto. La comunicazione è obbligatoria per chi riceve prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito. La mancata comunicazione può comportare un taglio o la sospensione delle prestazioni.

Rischio pensione ridotta ad agosto per migliaia di cittadini. Il motivo? La mancata comunicazione dei redditi percepiti nel 2022, un adempimento obbligatorio per chi riceve prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito. Chi non regolarizza la propria posizione subirà prima una trattenuta sulla pensione e poi, se continua a non presentare la dichiarazione, la revoca definitiva della prestazione. C’è tempo fino al 15 settembre 2026 per mettersi in regola. Perché l’Inps chiede la dichiarazione dei redditi 2022 ad alcuni pensionati. Molte prestazioni pensionistiche non hanno un importo fisso, ma dipendono dalla situazione economica di chi le riceve. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Pensioni a rischio per chi non comunica all’INPS i redditi 2022: cosa fare entro il 15 settembre

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