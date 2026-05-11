Pensioni scatta il conguaglio di agosto | ecco chi rischia il taglio nell' assegno

A partire da questa estate, la pensione di agosto subirà un conguaglio che potrebbe comportare una riduzione dell'importo per alcuni pensionati. La procedura si applica a chi ha debiti fiscali pendenti e sarà eseguita in questa occasione, influenzando direttamente l'assegno mensile. Questa misura riguarda i pensionati con situazioni di debito con il fisco e sarà visibile sull'assegno di agosto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Attenzione all'assegno della pensione di agosto, perché sarà in quella occasione che verrà applicato il conguaglio nei confronti di chi ha contratto debiti fiscali. Sta all'Inps, che opera in qualità di sostituto d'imposta, agire in tal senso. Così, se da un lato alcuni pensionati vedranno arrivare degli aumenti nei loro assegni di agosto, ci saranno anche coloro che invece subiranno gli effetti delle trattenute. A vedere delle riduzioni nell'importo saranno coloro che, oltre a percepire l'assegno della pensione, hanno anche altre entrate e redditi (doppia Certificazione Unica). Questi soggetti, infatti, potrebbero dover pagare più tasse in aggiunta a quelle trattenute dall'Inps.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensioni, scatta il conguaglio di agosto: ecco chi rischia il taglio nell'assegno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pensioni di maggio: maxi assegno, ecco chi può avere il rimborsoUna platea di migliaia di pensionati potrebbe ricevere già nel mese di maggio 2026 un aumento della pensione, che in alcuni casi può essere anche... Pensioni, sforbiciata alle tasse: ecco chi incasserà un assegno più riccoA partire dal 1° gennaio 2026 le pensioni erogate alle vittime del dovere, ai soggetti a loro equiparati e ai loro familiari superstiti saranno... Argomenti più discussi: Pensioni, da agosto l’Agenzia delle Entrate toglierà soldi a questi pensionati; Cedolino pensione maggio 2026: ci sono bonus, addizionali e recuperi; Corsa all'acquisto per questa birra artigianale dopo l'annuncio del ritiro dal mercato. Pensioni, scatta il conguaglio di agosto: ecco chi rischia il taglio nell'assegnoScatta ad agosto il recupero dei debiti fiscali sulla pensione: ecco come procederà l'Inps su indicazione di Agenzia delle Entrate ... ilgiornale.it