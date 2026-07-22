C’è chi la pensione non la vedrà mai. Nel 2026, però, alcune categorie di lavoratori riescono ancora a raggiungere l’obiettivo di uscita prima dei 67 anni. Il sistema pensionistico italiano non è ancora totalmente bloccato e offre alcune vie d’uscita, percorribili a seconda della propria storia contributiva. Mentre strumenti come Quota 103 od Opzione Donna rientrano ormai nella logica dei diritti acquisiti, il sistema previdenziale offre diverse altre metodologie operative. Vediamo nel dettaglio come funzionano tutte quante. La pensione anticipata ordinaria. La Pensione anticipata ordinaria è una misura storica che prescinde dall’età anagrafica e conta soltanto gli anni di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione anticipata, come lasciare il lavoro prima dei 67 anni: a chi conviene davvero

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Pensione Anticipata INPS: 5 Modi per Lasciare il Lavoro Prima e Ottenere il 100% dellAssegno

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