Pensioni cambia tutto? Ecco chi potrebbe lasciare il lavoro prima

Un sistema più flessibile, con percorsi differenti in base alla carriera lavorativa e meno disparità tra categorie di contribuenti. È questa una delle ipotesi che prende forma nel dibattito sulla riforma pensioni, con il governo che starebbe valutando nuovi meccanismi di uscita dal lavoro. Al centro della discussione ci sarebbe soprattutto una delle differenze che da anni divide milioni di lavoratori: quella tra contributivi puri e lavoratori misti, due categorie che seguono regole differenti sia nel calcolo della pensione sia nelle possibilità di accesso. Chi ha iniziato a versare contributi dal 1996 in poi rientra nel sistema contributivo puro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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PENSIONI, SENTENZA CHE CAMBIA TUTTO! Aumenti INPS per chi ha lavorato prima del 1990

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