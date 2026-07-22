Pedopornografia sui computer oltre 200 mila tra immagini e video di abusi su bambini | sei arrestati e altri tre indagati

Sei persone sono state arrestate e altre tre denunciate nell’ambito di un'operazione della Polizia di Stato di Milano contro la pedopornografia. Sono stati sequestrati oltre 200 mila file di immagini e video di abusi su minori, trovati sui computer delle persone coinvolte. L’indagine ha portato al sequestro di materiale informatico utilizzato per la detenzione e la distribuzione di contenuti illeciti.

La Polizia di Stato di Milano ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto di sei persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre tre a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è stata avviata a dicembre 2025 e ha... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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