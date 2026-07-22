Pedopornografia sei arresti e tre denunce tra Lombardia e Campania | sequestrati 200 mila file

Sei persone sono state arrestate e tre denunciate tra Lombardia e Campania nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 200 mila file. L’attività della Polizia di Stato di Milano ha portato a queste misure, che fanno parte di un’azione più ampia contro lo sfruttamento sessuale dei minori sul web. Le indagini sono state condotte congiuntamente tra le forze dell’ordine di entrambe le regioni.

Nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato di Milano ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto di sei persone tra la Lombardia e la Campania per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre tre a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Pedopornografia: sequestrati 200mila file tra Lombardia e Campania, sei arrestiSei persone sono state arrestate e tre denunciate dalla polizia di Milano per detenzione di materiale di pornografia minorile.

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