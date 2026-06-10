Otto persone sono state arrestate e due denunciate tra Campania e Basilicata nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. Gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Napoli, si sono infiltrati nel web per smascherare attività illegali legate a contenuti pedopornografici. L’operazione ha coinvolto diverse regioni e ha portato al sequestro di materiale e dispositivi utilizzati dagli indagati. Le indagini sono ancora in corso.

Si sono infiltrati on-line gli investigatori telematici della Polizia di Stato che, coordinati dalla Procura partenopea (IV sezione, violenza di genere - fasce deboli della popolazione), tra Campania e Basilicata hanno arrestato otto persone e denunciato altre due nell'ambito di un'inchiesta contro la pedopornografia on-line. L'attività investigativa è stata avviata nel febbraio 2026, dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli che, sotto copertura, sul web hanno monitorato e documentato lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico. Scovate anche alcune piattaforme sui cui foto e video illeciti venivano caricati, conservati e condivisi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pedopornografia online, 8 arresti e 2 denunce tra Campania e Basilicata

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