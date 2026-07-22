Pedopornografia sei arresti tra Lombardia e Campania | trovati oltre 200 mila file dell' orrore

Sei persone di età compresa tra 40 e 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato in Lombardia e Campania. Durante le operazioni sono stati sequestrati più di 200.000 file di materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato al fermo degli individui trovati in possesso di questa vasta quantità di contenuti illeciti.

Sei persone, tra i 40 e i 64 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovati in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico, oltre 200.000 file tra immagini e video. Lo ha reso noto stamani la Questura di Milano. Secondo quanto riferito due degli arrestati risiedono a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nella provincia di Como e uno a Napoli. “L’indagine – si legge in una nota – è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, ed è è stata avviata a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Pedopornografia: sequestrati 200mila file tra Lombardia e Campania, sei arresti

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