Pedopornografia online 6 arresti tra Napoli Milano e Lodi | sequestrati oltre 200mila file tra foto e video di minori
Sei uomini tra i 40 e i 64 anni sono stati arrestati tra Napoli, Milano e Lodi nell'ambito di un'operazione contro la pedopornografia online. Sono stati sequestrati oltre 200.000 file, tra foto e video di minori. Due degli arrestati risiedono a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nel comasco e uno a Napoli. La polizia ha smantellato un traffico transnazionale di materiale pedopornografico.
Gli indagati, tutti uomini tra i 40 e i 64 anni, sono stati rintracciati in diverse aree del Paese: due residenti a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nel comasco e uno a Napoli Un vasto traffico transnazionale di materiale pedopornografico è stato smantellato dalla polizia di Stato di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Pedopornografia: sequestrati 200mila file tra Lombardia e Campania, sei arresti
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