Pavimenti anti-trauma a scuola? Crepet | I bimbi devono cadere e farsi male La provocazione a Renzo Piano

Notizia in breve

Un commento del chirurgo e accademico ha suscitato polemiche, affermando che i bambini devono cadere e farsi male per imparare. La dichiarazione è stata fatta in risposta all’idea di installare pavimenti anti-trauma nelle scuole. Nel frattempo, una madre e una figlia adolescente sono rimaste sedute in silenzio per cinque ore durante un viaggio in treno da Venezia, senza scambiarsi parole o sguardi.