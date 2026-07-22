Pavimenti anti-trauma a scuola? Crepet | I bimbi devono cadere e farsi male La provocazione a Renzo Piano
Un commento del chirurgo e accademico ha suscitato polemiche, affermando che i bambini devono cadere e farsi male per imparare. La dichiarazione è stata fatta in risposta all’idea di installare pavimenti anti-trauma nelle scuole. Nel frattempo, una madre e una figlia adolescente sono rimaste sedute in silenzio per cinque ore durante un viaggio in treno da Venezia, senza scambiarsi parole o sguardi.
Cinque ore di viaggio in treno da Venezia; una madre e una figlia adolescente sedute l'una di fronte all'altra. Silenzio assoluto. Nessuna parola, nessuno sguardo. È partendo da questa banale scena quotidiana che Paolo Crepet, in una recente intervista a La Stampa, lancia la sua ennesima provocazione sul rapporto ormai sfilacciato tra adulti e ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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