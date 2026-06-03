Paolo Crepet e la scuola perduta | Famiglie dentro le aule un’invasione di gente senza competenze messa sullo stesso piano di docenti e dirigenti

Paolo Crepet critica la presenza di molte famiglie nelle aule scolastiche, definendola un’invasione di persone senza competenze che viene messe sullo stesso livello di insegnanti e dirigenti. Secondo il suo commento, questa situazione rappresenta un allontanamento dalla tradizione scolastica, che a suo avviso ha ormai perso il suo senso originario. Non vengono fatti riferimenti a situazioni specifiche, né vengono citate istituzioni o persone coinvolte.

L’ultima volta che Paolo Crepet ha creduto nella scuola, probabilmente, i banchi erano ancora di legno e i docenti firmavano con un timbro. Oggi, a 74 anni, lo psichiatra e sociologo non usa mezzi termini: l’istituzione che avrebbe dovuto formare i cittadini si è sbriciolata sotto il peso di troppe porte spalancate. “Non quella degli ultimi decenni”, precisa subito in un’intervista a Il Resto del Carlino. Poi parte la stoccata. Secondo Crepet, il punto di non ritorno risale ai Decreti Delegati del 1974, quando la Politica e la società civile decisero di far entrare le famiglie dentro le aule. “Un’invasione – le sue parole – di gente senza competenze, messa sullo stesso piano di docenti e dirigenti”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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