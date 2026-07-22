Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso mentre si trovava su un monopattino sulla Padana Inferiore. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno tentato di rianimarlo per circa trenta minuti, ma senza successo. L’incidente è avvenuto a Bosnasco, in provincia di Pavia, e il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota.

Bosnasco (Pavia), 22 luglio 2026 - I soccorritori lo hanno rianimato sul posto per circa mezz'ora ma poi si sono dovuti arrendere, constatando il decesso. Un ragazzo di soli 16 anni, di origini libiche ma residente a Stradella, è morto sulla Statale 10 "Padana inferiore", che stava percorrendo sul monopattino elettrico. È stato travolto da un'auto. La dinamica. Il tragico incidente è successo poco prima della mezzanotte tra ieri e oggi, mercoledì 22 luglio, in località Cardazzo, frazione di Bosnasco. Per ricostruire la dinamica sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti per i rilievi con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Stradella, ma dai primi riscontri sembrerebbe che il monopattino sia stato urtato da dietro da una Fiat Panda che procedeva nella stessa direzione di marcia, verso Stradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bosnasco, 16enne in monopattino travolto e ucciso sulla Padana Inferiore

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