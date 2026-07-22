Pavia è la città lombarda dove il costo della vita è cresciuto di più. A giugno l’ inflazione annua ha raggiunto il +3,1%, superando il dato lombardo di riferimento (+2,6%). Una famiglia media si è trovata a spendere a parità di consumi 929 euro in più di un anno fa. Nella classifica relativa ai capoluoghi di provincia elaborata dall’ Unione nazionale dei consumatori su dati Istat, Pavia occupa l’ottava posizione assoluta. Tra le prime venti per rincari compiano anche Mantova - con un’inflazione a giugno del 3,1% e un aggravio di 882 euro sui bilanci - e Como: + 2,9% e 869 euro in più per una famiglia media. L’inflazione annuale al 2,8% comporta una spesa ulteriore di 839 euro a Bergamo e di 797 euro a Lecco, mentre a Brescia e a Lodi il 2,6% - in linea con il dato regionale - si traduce in un rincaro di 779 e 740 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia guida la mappa dei rincari. Varese, Milano, Cremona sotto il 2,6%

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