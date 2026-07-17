Le regioni italiane stanno affrontando variazioni nell’Irpef regionale, con alcune che prevedono aumenti e altre che devono decidere se confermare o ridurre le aliquote. In Piemonte, si discute se rispettare l’impegno di ridurre l’addizionale Irpef o mantenere l’aumento fino al 2029, data indicata come termine massimo di proroga dal Governo. La questione riguarda l’applicazione di aliquote più alte o più basse, con differenze di carico fiscale tra le varie aree del paese.

L’estate non è solo il tempo delle vacanze, per chi può, ma anche delle tasse. Si torna così a discutere dell’Irpef e in particolare spunta il caso del Piemonte, che deve scegliere se mantenere la promessa e diminuire l’addizionale oppure mantenere l’aumento fino alla nuova data di proroga decisa dal Governo, ovvero il 2029. È solo un caso tra le varie scelte delle regioni con aumenti, adesione ai nuovi scaglioni o scelta di un’aliquota unica. Ma quindi quanto paga un lavoratore o un pensionato in base alla regione di residenza? Cerchiamo di rispondere con degli esempi. Il caso dell’Irpef in Piemonte. In Piemonte si torna a discutere dell’ addizionale Irpef. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Irpef regionale, la mappa dei rincari regione per regione: chi paga di più

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