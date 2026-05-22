Concluse le complesse operazioni di trasloco della Maestà di Moneta | l’immagine devozionale sarà restaurata

Questa mattina si sono concluse le operazioni di trasporto della statua nota come Maestà di Moneta. La statua, che rappresenta un’immagine devozionale, sarà sottoposta a un intervento di restauro. Le operazioni hanno richiesto diverso tempo e attenzione per garantire la sicurezza dell’opera durante il trasferimento. La conclusione del trasloco apre ora la fase di intervento conservativo, che sarà effettuato da specialisti del settore. La statua resterà in un luogo di conservazione protetta fino al termine dei lavori.

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CARRARA – Si sono concluse questa mattina (22 maggio) le complesse operazioni di trasloco della Maestà di Moneta. L’immagine devozionale in marmo risalente al 1658 si trovava da quasi 400 anni in una teca sul sentiero che dal centro abitato di Fossola si arrampica fino all’antico castello di Moneta. Ora la Maestà sarà sottoposta ad un accurato intervento di restauro prima di essere definitivamente trasferita nella sua nuova casa al Museo del Marmo. Una copia in marmo, di proprietà del Comune, verrà invece ricollocata nella stessa teca lungo la strada per Moneta, in modo da non togliere niente al paesaggio naturale e storico del quale la Maestà fa parte da quasi 400 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Concluse le complesse operazioni di trasloco della Maestà di Moneta: l’immagine devozionale sarà restaurata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ocean Viking ad Ancona, concluse nella notte le operazioni di accoglienza dei 100 migrantiGli operatori dell’Ufficio Immigrazione hanno verificato le eventuali richieste di asilo, mentre i minori sono stati affidati agli enti competenti e... Presidio di Remigrazione . Sarà in piazza della Pace. Bignami contro il ’trasloco’Alla fine, il presidio con raccolta firme del comitato ’Remigrazione e Riconquista’ si farà.