Un uomo di 75 anni è stato arrestato a Viguzzolo dopo aver forzato l’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna e averla minacciata con un coltello. L’intervento dei Carabinieri è avvenuto in seguito alla segnalazione di una donna spaventata. L’uomo è stato fermato con l’accusa di atti persecutori e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi.

Un arresto per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Viguzzolo. Un 75enne è stato fermato dopo essersi introdotto con la forza nell’abitazione dell’ex compagna, minacciandola con un coltello. L’uomo è stato poi trasferito in carcere ad Alessandria, mentre la vittima ha trovato il coraggio di denunciare una lunga serie di episodi di violenza e intimidazione. L’arresto in flagranza a Viguzzolo La fuga della vittima e l’intervento dei Carabinieri Un quadro di persecuzioni e violenze L’escalation: l’aggressione durante la gita al mare L’arresto e le indagini in corso L’arresto in flagranza a Viguzzolo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando il 75enne si è presentato presso l’abitazione dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Viguzzolo, l'ex compagno 75enne si introduce in casa sua con un coltello: arrestato

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