Un uomo di 37 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano dopo aver insultato una donna in un bar di via Castelmorrone. Quando il compagno della donna ha chiesto le scuse, l’uomo ha estratto una pistola e ha aggredito il suo interlocutore con calci e pugni, creando paura nel locale.

Ha offeso una donna in un bar di via Castelmorrone, a Milano, e, quando il compagno ha preteso le sue scuse, ha estratto una pistola e lo ha preso a calci e pugni. La visione degli album fotografici della polizia, dove la coppia ha sporto denuncia, ha permesso di identificare l'aggressore. Si tratta di un 37enne di origini albanesi, con precedenti, arrestato dagli agenti nella sua abitazione per aggressione aggravata. Alla vista della polizia, l'uomo ha cercato di disfarsi della pistola buttandola dalla finestra, ma è stato notato dagli agenti, che hanno così recuperato l'arma, risultata rubata nel 2018. Sequestrati in casa anche 6. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, insulta una donna al bar e punta la pistola contro il suo compagno: paura in un locale di via Castelmorrone. Il 37enne, prgiudicato, è stato arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggredisce una coppia in un bar a Milano e li minaccia con una pistola: arrestato 37enneUn uomo di 37 anni è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una coppia in un bar di via Castelmorrone.

Fa irruzione in un bar di Brugherio con una pistola e aggredisce l’ex compagna e il suo fidanzato: 29enne arrestatoUn uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver fatto irruzione in un bar di Brugherio con una pistola e aver aggredito la sua ex compagna e il suo...

Temi più discussi: Edoardo Pellin, chi è il modello di Armani che perseguitava la fidanzata 21enne: gli insulti, le botte, gli sputi e gli abusi; Insulti social a Liliana Segre, arriva la prima condanna: 4 mesi con pena sospesa; Processo agli hater di Liliana Segre, un imputato condannato a 4 mesi; Processo agli haters di Liliana Segre, la prima condanna: quattro mesi e 1.500 euro di risarcimento.

Follia in un bar di Milano: insulta una donna, minaccia il compagno con la pistola e lo pesta ift.tt/9y2zBWk x.com

Milano, insulta una donna al bar e punta la pistola contro il suo compagno: paura in un locale di via Castelmorrone. Il 37enne, prgiudicato, è stato arrestatoÈ avvenuto in un bar di via Castelmorrone. la coppia era a un tavolo e la donna è stata insultata dal 37eenne: quando il compagno ha preteso le scuse, l'altro l'ha picchiato e ha estratto la pistola. milano.corriere.it

Follia in un bar di Milano: insulta una donna, minaccia il compagno con la pistola e lo pestaPrima ha insultato una donna all'interno di un locale, poi, quando il compagno di lei ha chiesto spiegazioni, ha tirato fuori una pistola, lo ha minacciato e infine lo ha preso a calci e pugni prima d ... milanotoday.it