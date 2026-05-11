Una donna a Rieti è rimasta ferita con una lama dal suo compagno di 33 anni. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione, e la vittima è stata assistita sul posto. Le autorità hanno preso provvedimenti contro il 33enne, che ora si trova in custodia.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un’operazione conclusasi nei giorni scorsi a Rieti. Un uomo di 33 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la propria compagna. L’intervento è avvenuto in un appartamento del centro cittadino, dove la vittima è stata soccorsa e medicata per ferite da taglio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza domestica. La ricostruzione dei fatti L'arresto e i precedenti dell'uomo Le misure adottate dall'Autorità Giudiziaria Il contesto e le iniziative di prevenzione La ricostruzione...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Rieti, ferita con una lama dal compagno: il provvedimento contro il 33enne

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