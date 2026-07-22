Paura per un pastore tedesco L’animale a rischio sul tetto Salvato dai vigili del fuoco
Un pastore tedesco è rimasto bloccato sul tetto di un edificio e rischiava di cadere. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8 per recuperare l’animale, che si trovava in una posizione difficile da raggiungere. Dopo aver raggiunto il tetto, i soccorritori hanno messo in sicurezza il cane e lo hanno riportato a terra sano e salvo. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente.
MANCIANO Una mattinata di grande apprensione si è trasformata in un lieto fine grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Manciano. Tutto è iniziato intorno alle 8.30 di ieri mattina, nella frazione Poderi di Montemerano, dove un pastore tedesco era rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione, rischiando una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Secondo le prime ricostruzioni, il cane era riuscito ad accedere alla copertura dell’edificio passando dalla terrazza, situata allo stesso livello del tetto. Tuttavia, la situazione è rapidamente precipitata: a causa della forte pendenza della superficie, il quattro zampe è scivolato verso la gronda, rimanendo incastrato in una posizione di estrema precarietà, sospeso sopra il vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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