Paura per un pastore tedesco L’animale a rischio sul tetto Salvato dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Un pastore tedesco è rimasto bloccato sul tetto di un edificio e rischiava di cadere. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8 per recuperare l’animale, che si trovava in una posizione difficile da raggiungere. Dopo aver raggiunto il tetto, i soccorritori hanno messo in sicurezza il cane e lo hanno riportato a terra sano e salvo. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente.