Pisa 22enne sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo | salvato dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni si è arrampicato sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo in Piazza dei Miracoli. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno recuperato in sicurezza. La scena ha attirato numerosi spettatori e causato l’interruzione temporanea delle attività nella zona. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta, e non si registrano danni a persone o proprietà. L’intervento si è concluso senza incidenti.