Pisa 22enne sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo | salvato dai vigili del fuoco
Un giovane di 22 anni si è arrampicato sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo in Piazza dei Miracoli. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno recuperato in sicurezza. La scena ha attirato numerosi spettatori e causato l’interruzione temporanea delle attività nella zona. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta, e non si registrano danni a persone o proprietà. L’intervento si è concluso senza incidenti.
PISA – Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella mattinata di ieri (2 giugno) in Piazza dei Miracoli, dove un giovane è salito sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di persone. Il ragazzo, un 22enne, è riuscito ad arrampicarsi sulla sommità della struttura che sorge a pochissima distanza dalla celebre Torre pendente, minacciando di lanciarsi nel vuoto. La scena si è consumata intorno alle 10,30, in un momento di grande affollamento per l’area monumentale, sotto gli occhi spaventati dei numerosi turisti presenti. Subito dopo la segnalazione è scattato l’allarme che ha attivato la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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