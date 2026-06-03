Infortunio sul tetto della chiesa operaio salvato dai Vigili del Fuoco in quota

Da modenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio è rimasto ferito mentre lavorava sul tetto della chiesa di Santa Maria Assunta a Castelfranco Emilia nel tardo pomeriggio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in quota per soccorrerlo e portarlo in salvo. Le condizioni dell’uomo non sono state rese note. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori sanitari. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

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Un tardo pomeriggio di apprensione a Castelfranco Emilia, dove un operaio è rimasto ferito mentre si trovava sul tetto della Chiesa di Santa Maria Assunta. L'incidente è avvenuto oggi, intorno alle 18:50, mentre l'uomo era impegnato in alcuni interventi di manutenzione della struttura.Vista la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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