A Chiavenna, vicino a Sondrio, alcuni 16enni sono stati minacciati da un loro coetaneo con l’obiettivo di rapinarli. La vicenda si è conclusa con un provvedimento di avviso orale nei confronti di uno dei ragazzi coinvolti. Quest’ultimo è stato anche deferito per rapina aggravata, mentre le vittime non hanno riportato ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Sondrio è stato destinatario di un provvedimento di avviso orale dopo che lo stesso è stato deferito per rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato deciso a seguito di un episodio avvenuto recentemente, come comunicato dalle forze dell’ordine. L'intervento a Sondrio I fatti: la rapina aggravata ai danni di coetanei L’intervento delle forze dell’ordine Le ragioni della misura preventiva Le conseguenze dell’avviso orale L’intervento a Sondrio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione personale dell’avviso orale è stata adottata dal Questore di Sondrio nei confronti di un giovane nato in Brasile e residente nella provincia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per alcuni 16enni a Chiavenna vicino Sondrio, minacciati da un coetaneo a scopo di rapina: l'epilogo

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