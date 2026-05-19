A Napoli, un commerciante di 55 anni è stato aggredito da due uomini con l’intento di rapinarlo. Durante l’episodio, uno dei due aggressori è stato arrestato dai Carabinieri, che ora stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare gli altri responsabili e mettere in sicurezza l’area.

Un arresto con restituzione del denaro, questo il bilancio di una rapina avvenuta a Napoli nel quartiere Chiaiano, dove un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato aggredito da due individui armati mentre si recava al lavoro nelle prime ore del 18 maggio. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare uno dei responsabili e di restituire la refurtiva alla vittima. L'intervento a Napoli L’agguato e la rapina L’intervento dei Carabinieri L’inseguimento e l’arresto Restituzione del denaro e indagini in corso L’intervento a Napoli Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 3 di notte nel quartiere Chiaiano di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un commerciante 55enne a Napoli, aggredito da due uomini a scopo di rapina: l'epilogo della vicenda

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