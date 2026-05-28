Un uomo è stato aggredito da un 30enne senza fissa dimora in piazza San Pio a Frosinone. L’aggressore ha cercato di rapinare la vittima, che ha riportato ferite lievi. La polizia ha arrestato il 30enne poco dopo l’intervento. L’uomo aggredito non ha riportato gravi conseguenze. La vicenda si è conclusa con il trasferimento dell’aggressore in caserma.

Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina a Frosinone, dove un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e di origini straniere, è stato fermato dopo aver aggredito un passante in piazza San Pio. L’azione è stata motivata dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico e il diritto all’informazione, come previsto dalla normativa vigente. Aggressione a Frosinone L'intervento della Polizia Le indagini e la scoperta della rapina L'arresto e le procedure successive Aggressione a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata odierna, quando una pattuglia della Squadra Volanti è stata inviata in piazza San Pio a seguito di una segnalazione di aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un uomo a Frosinone, aggredito da un 30enne a scopo di rapina: l'epilogo della vicenda

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