Pastasciutta antifascista Il frate ferma l’Anpi Il vescovo | Si farà

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una manifestazione chiamata Pastasciutta Antifascista prevista per il 26 luglio ad Ascoli ha generato polemiche. Un frate ha interrotto l’evento, mentre un vescovo ha dichiarato che si svolgerà comunque. La parrocchia ha revocato una concessione inizialmente concessa e sono state avanzate accuse di pressioni interne. La diocesi ha respinto queste accuse, precisando che non ci sono stati interventi di natura politica o religiosa per bloccare la manifestazione.

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Una concessione revocata, accuse di pressioni interne alla parrocchia e una ricostruzione che la diocesi respinge punto per punto. Ad Ascoli esplode la polemica sulla Pastasciutta Antifascista in programma il 26 luglio. L’ Anpi denuncia la decisione della chiesa dei Frati di ritirare la disponibilità degli spazi, parlando di un episodio che rischia di trasformare l’ antifascismo in un elemento ’divisivo’. Dal vescovo Gianpiero Palmieri e dal parroco padre Floribert arriva però una versione diversa: nessuna protesta dei fedeli, nessuna contrarietà all’iniziativa, ma soltanto un’incomprensione organizzativa. L’evento, assicurano, si terrà comunque nella parrocchia di San Marcello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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