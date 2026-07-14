Pastasciutta antifascista Il frate ferma l’Anpi Il vescovo | Si farà

Notizia in breve

Una manifestazione chiamata Pastasciutta Antifascista prevista per il 26 luglio ad Ascoli ha generato polemiche. Un frate ha interrotto l’evento, mentre un vescovo ha dichiarato che si svolgerà comunque. La parrocchia ha revocato una concessione inizialmente concessa e sono state avanzate accuse di pressioni interne. La diocesi ha respinto queste accuse, precisando che non ci sono stati interventi di natura politica o religiosa per bloccare la manifestazione.