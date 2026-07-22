In Italia, il mercato della pasta vale 247 milioni di euro e vede una clientela sempre più diversificata e esigente. Le preferenze dei consumatori stanno cambiando, portando a una maggiore richiesta di varietà e prodotti specifici. La pasta, elemento centrale della cucina italiana e della dieta mediterranea, si adatta alle nuove tendenze di consumo, riflettendo le evoluzioni nelle preferenze di chi acquista.

R oma, 22 lug. (askanews) – Un mercato da 247 milioni di euro ed una quota di consumatori sempre più variegata ed esigente. La pasta, simbolo della cucina italiana e base fondamentale della dieta mediterranea, si evolve e cambia insieme alle nuove esigenze dei consumatori. Non solo pasta tradizionale: il consumo a retail di pasta di semola integrale, di farro, di kamut e di legumi ha raggiunto le 51.432 tonnellate per un valore di 122 milioni di euro, a riprova di un mercato sempre più dinamico. L’intervista a Margherita Mastromauro, Presidente dei pastai di Unione Italiana Food: “Stiamo parlando di numeri decisamente più piccoli rispetto a quelli della pasta tradizionale, ma che sono comunque interessanti e importanti, anche perché testimoniano un altro elemento tipico del nostro settore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Pasta e varietà: quali sono le richieste degli italiani

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