Dal cappuccino dopo la pasta ai piatti fuori Regione | le richieste dei turisti al ristorante che sorprendono gli italiani
Un ristorante ha ricevuto richieste inaspettate da parte di turisti italiani e stranieri. Alcuni hanno chiesto un cappuccino dopo aver mangiato la pasta, altri hanno richiesto piatti tipici di altre regioni. Le preferenze dei clienti riguardano anche specialità che non sono nel menu tradizionale del locale. Le richieste sono state fatte durante il servizio e hanno coinvolto sia piatti che bevande, creando sorpresa tra lo staff.
Ogni anno milioni di turisti scelgono l’Italia anche per la sua cucina. Tra piatti tipici, ricette tradizionali e specialità regionali, sedersi al ristorante fa parte dell’esperienza di viaggio. Non sempre, però, le abitudini di chi arriva dall’estero coincidono con quelle italiane, e alcune richieste continuano a sorprendere camerieri e ristoratori. Lo riporta Eva Sandoval, saggista e guida turistica della BBC. Uno degli errori più comuni riguarda i piatti tipici delle diverse regioni. Non tutti sanno che molte specialità sono strettamente legate al territorio in cui sono nate. Così può capitare che un turista chieda una pasta alla Norma in un ristorante di Milano oppure una cotoletta alla milanese mentre si trova a Palermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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