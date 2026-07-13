Dal cappuccino dopo la pasta ai piatti fuori Regione | le richieste dei turisti al ristorante che sorprendono gli italiani

Notizia in breve

Un ristorante ha ricevuto richieste inaspettate da parte di turisti italiani e stranieri. Alcuni hanno chiesto un cappuccino dopo aver mangiato la pasta, altri hanno richiesto piatti tipici di altre regioni. Le preferenze dei clienti riguardano anche specialità che non sono nel menu tradizionale del locale. Le richieste sono state fatte durante il servizio e hanno coinvolto sia piatti che bevande, creando sorpresa tra lo staff.