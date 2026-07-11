Pellegrino alla Juventus? Ecco quali sono le richieste del Parma

Il Parma ha presentato alcune richieste per il trasferimento del centravanti, che non sarebbe un’alternativa a Kolo Muani. La Juventus sta valutando diverse strategie di mercato per l’attacco, adattando le mosse in base all’esito della trattativa principale.

. Il centravanti non sarebbe alternativo a Kolo Muani. Le manovre di mercato della Juventus per il reparto offensivo si sviluppano su binari ben precisi, prevedendo strategie mirate a seconda dell’esito della trattativa principale. Il sostituto di livello e la posizione di Pellegrino. Nell’eventualità in cui l’affare per portare in bianconero Kolo Muani non dovesse andare in porto, la società ha già pianificato la propria contromossa per cautelarsi. La Juventus proverà infatti a pescare sul mercato un’alternativa che sia quantomeno di pari livello rispetto al francese. In questo contesto, Tuttosport fa un’importante precisazione su Pellegrino: il giocatore non può essere assolutamente considerato il “Piano B” per sostituire il mancato arrivo di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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