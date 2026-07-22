Il Napoli ha subito una sconfitta di 3-1 dall'Arezzo in una partita amichevole, la prima con Allegri come allenatore. La squadra azzurra ha mostrato difficoltà durante il match, che rappresenta il debutto dell'allenatore sulla panchina partenopea. La sconfitta ha suscitato delusione tra i tifosi, anche se si trattava di un test pre-stagionale. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di gioco o sui singoli episodi.

La prima di Max Allegri sulla panchina del Napoli non passerà di certo alla storia. Era un test, per carità, ma perdere al debutto un certo fastidio lo dà, soprattutto ai tifosi. Come un anno fa, l’Arezzo batte il Napoli nella prima uscita stagionale in Val di Sole. Finisce 3-1 per la squadra di Bucchi, neopromossa in B: in gol Cerri nel primo tempo, di testa da pochi passi; raddoppio a inizio ripresa di Gilli, il più pronto a lanciarsi sulla corta respinta di Milinkovic Savic. Il Napoli aveva accorciato con Politano, che prima si è fatto respingere il rigore da Serban e poi ha insaccato sulla ribattuta. Il palo ha fermato Lucca, il terzo portiere toscano Trobini ha detto a Pareyra e Lobotka, e Mawuli al 90’ ha chiuso i giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Gazzetta.it - Parte male l'era Allegri al Napoli: azzurri sconfitti 3-1 dall'Arezzo in amichevole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI FRATELLI MILANISTI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Parte male l'avventura di Allegri al Napoli: azzurri sconfitti 3-1 dall'Arezzo al debutto stagionale

Napoli-Arezzo, prima amichevole dell’era Allegri: probabili formazioni, orario e dove vederlaIl Napoli ha disputato la prima amichevole della nuova stagione contro l’Arezzo nel ritiro di Dimaro, in Trentino, mercoledì 22 luglio.

Argomenti più discussi: Museo del Presente, il mio intervento alla Cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992.; Cerimonia di svelamento della Fiat Croma bianca sulla quale furono uccisi Giovanni Falcone e Francesca Morvillo; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Non era magia, era metodo: così abbiamo previsto la vittoria della Spagna al Mondiale due giorni prima che iniziasse.

Tour de France 2026, Filippo Ganna dopo la crono: Era dura, ho dato tutto. La salita mi ha fatto male, ho sofferto abbastanza x.com