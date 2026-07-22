Il Napoli ha disputato la prima amichevole della nuova stagione contro l’Arezzo nel ritiro di Dimaro, in Trentino, mercoledì 22 luglio. La partita ha visto gli azzurri scendere in campo con le probabili formazioni di inizio stagione. L’incontro si è svolto nel contesto del ritiro estivo, segnando l’avvio ufficiale dell’era di Massimiliano Allegri sulla panchina del club. La sfida è stata trasmessa in diretta streaming.

Il Napoli scende in campo per il primo test estivo della nuova stagione. Oggi, mercoledì 22 luglio, gli azzurri affrontano l’Arezzo in amichevole nel ritiro di Dimaro, in Trentino, in una sfida che segna l’inizio dell’era Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea. Dopo l’addio ad Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli avrà l’occasione di osservare da vicino la squadra e valutare i primi movimenti tattici in vista del prossimo campionato. La gara servirà soprattutto a mettere minuti nelle gambe dei calciatori, testare gli schemi e conoscere meglio i nuovi elementi della rosa. Napoli-Arezzo: orario e dove vedere la partita. L’amichevole tra Napoli e Arezzo è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18:00. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sport.periodicodaily.com - Napoli-Arezzo, prima amichevole dell’era Allegri: probabili formazioni, orario e dove vederla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, ufficializzate le prime amichevoli estive con Arezzo e Carrarese

Notizie e thread social correlati

Basilea-Juventus: prima amichevole dell’era Spalletti. Orario, probabili formazioni e dove vederlaLa Juventus gioca oggi in Svizzera contro il Basilea la prima amichevole della stagione 2026-2027, segnando l’inizio ufficiale della nuova era sotto...

Napoli-Arezzo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevoleAlle 18, il Napoli affronta l'Arezzo in un’amichevole di ritiro, prima partita della nuova stagione.

Temi più discussi: Diretta Napoli-Arezzo: quando si gioca e dove vedere l'amichevole estiva in streaming su DAZN | DAZN News Italia; Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Napoli-Arezzo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole; Napoli-Arezzo, dove vederla (in chiaro o Dazn), orario e probabili formazioni.

Napoli-Arezzo, i convocati di Bucchi per la prima amichevole stagionale x.com

Napoli-Arezzo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevoleIl Napoli gioca oggi alle 18 contro l'Arezzo, è la prima amichevole in ritiro della squadra di Massimiliano Allegri ... fanpage.it

Dove vedere Napoli-Arezzo in tv? Dazn o Sky, orarioPrima uscita per Massimiliano Allegri da allenatore degli azzurri: Di Lorenzo e compagni affrontano la neopromossa in Serie B ... corrieredellosport.it