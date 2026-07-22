Parte male l' avventura di Allegri al Napoli | azzurri sconfitti 3-1 dall' Arezzo al debutto stagionale
Il Napoli di Allegri ha perso 3-1 in un'amichevole contro l'Arezzo alla SKI. La squadra azzurra ha subito tre gol, mentre ha segnato un solo punto. La partita ha segnato l’esordio stagionale del nuovo tecnico sulla panchina partenopea. La formazione napoletana ha affrontato l'incontro con diversi giocatori in campo, ma non è riuscita a evitare la sconfitta.
C’era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell’amichevole giocata alla SKI.IT Arena di Carciato contro l’Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al Mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli Azzurri finiscono nuovamente ko contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte: il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu., LA PARTITAA un anno esatto dalla sconfitta per 2-0 rimediata contro l’Arezzo in amichevole, il Napoli torna in campo alla SKI.IT Arena di Carciato per affrontare nuovamente i toscani in un test che sancisce anche l’esordio (sebbene non ufficiale) di Massimiliano Allegri sulla panchina dei partenopei, al sesto giorno di ritiro in Val di Sole. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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