Parte male l' avventura di Allegri al Napoli | azzurri sconfitti 3-1 dall' Arezzo al debutto stagionale

Notizia in breve

Il Napoli di Allegri ha perso 3-1 in un'amichevole contro l'Arezzo alla SKI. La squadra azzurra ha subito tre gol, mentre ha segnato un solo punto. La partita ha segnato l’esordio stagionale del nuovo tecnico sulla panchina partenopea. La formazione napoletana ha affrontato l'incontro con diversi giocatori in campo, ma non è riuscita a evitare la sconfitta.