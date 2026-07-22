Parolin | in Ucraina la pace è ancora inesistente in Iran si torni ai negoziati

Da vaticannews.va 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Ucraina, il conflitto prosegue senza tregua, mentre in Iran si chiede di riprendere i negoziati. Il cardinale segretario di Stato, durante la presentazione di un libro, ha ribadito la necessità di costruire ponti di convivenza a Gaza. Non sono stati annunciati accordi o iniziative specifiche, solo richieste di dialogo e pace.

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A margine della presentazione del libro “Pasqua di pace. Da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo del 2033”, il cardinale segretario di Stato rilancia l'auspicio per la costruzione di ponti di convivenza a Gaza. "La violenza non è mai produttiva", commenta in seguito alle manifestazioni a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir. Ribadisce la necessità che le parole a favore della pace della Chiesa portino frutto per giungere a un'armonia" pacifica e costruttiva"  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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