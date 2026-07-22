Parolin | in Ucraina la pace è ancora inesistente in Iran si torni ai negoziati

Notizia in breve

In Ucraina, il conflitto prosegue senza tregua, mentre in Iran si chiede di riprendere i negoziati. Il cardinale segretario di Stato, durante la presentazione di un libro, ha ribadito la necessità di costruire ponti di convivenza a Gaza. Non sono stati annunciati accordi o iniziative specifiche, solo richieste di dialogo e pace.