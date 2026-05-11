Putin apre ai negoziati di pace per l’Ucraina ma poi provoca l’Ue | Schröder mediatore perfetto Ma Bruxelles non si fida e si prepara a emettere nuove sanzioni contro Mosca
Il presidente russo ha manifestato apertura ai negoziati di pace con l’Ucraina, ma ha anche definito l’ex cancelliere tedesco come un mediatore ideale, suscitando reazioni contrastanti in Europa. Bruxelles, infatti, non si fida di Mosca e si sta preparando a nuove sanzioni contro la Russia. Intanto, il presidente del Consiglio europeo ha affermato che, se necessario, si avvieranno negoziati con Mosca al momento opportuno.
Prima le parole del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha dichiarato: “Al momento giusto parleremo con Mosca, se necessario”. Poi quelle di Vladimir Putin che, in risposta, ha parlato di una “guerra vicina alla conclusione” aprendo alla possibilità di trattative che coinvolgano anche l’Unione europea. Con la guerra in Ucraina entrata nel suo quinto anno, sembrano così riaccendersi flebili speranze di una soluzione diplomatica. Difficile capire se l’apertura di Putin a negoziati di pace sia reale oppure rappresenti l’ennesimo bluff. Tuttavia, complice il perdurante stallo sul fronte, la sensazione è che qualcosa si stia lentamente muovendo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Putin: La verità sui negoziati con l'Ucraina #putin #ucraina
Notizie correlate
Ucraina: Putin vuole la vittoria. Ma ripartono i negoziati. Ue non esclude il dialogo ma boccia Schroeder mediatoreMOSCA – Prima fa intravedere la veste dimessa, Vladimir Putin, con la parata della vittoria sul nazismo in tono minore e con l’annuncio di negoziati...
Ucraina, Germania scettica sull’apertura di Putin: “Schröder mediatore? Mosca estenda la tregua”. Inviati Usa presto in RussiaL’apertura di Vladimir Putin sulla fine della guerra e il dialogo con l’Unione Europea? Dalla Germania la risposta è fredda, quasi gelida.
Argomenti più discussi: Guerra Ucraina, Putin apre ai negoziati ma il Cremlino frena; Putin apre ai negoziati: 'La guerra in Ucraina verso la conclusione'; Putin shock: La guerra in Ucraina volge al termine, ed apre all'UE: Pronti al dialogo; Putin apre ai negoziati: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione.
Giuseppe Salamone. . Putin apre per l'ennesima volta ai negoziati con l'Unione Europea e qui parlano di paranoie e flop della parata del 9 maggio. È allucinante! facebook
Guerra in Ucraina, Putin: Il conflitto è vicino alla fine. Il Cremlino apre ai negoziati con l’Europa, Schröder possibile mediatore ift.tt/wS2zCEl x.com
Gemma 4 31B sta ora alimentando il mio sito di notizie AI personale reddit