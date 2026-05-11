Putin apre ai negoziati di pace per l’Ucraina ma poi provoca l’Ue | Schröder mediatore perfetto Ma Bruxelles non si fida e si prepara a emettere nuove sanzioni contro Mosca

Il presidente russo ha manifestato apertura ai negoziati di pace con l’Ucraina, ma ha anche definito l’ex cancelliere tedesco come un mediatore ideale, suscitando reazioni contrastanti in Europa. Bruxelles, infatti, non si fida di Mosca e si sta preparando a nuove sanzioni contro la Russia. Intanto, il presidente del Consiglio europeo ha affermato che, se necessario, si avvieranno negoziati con Mosca al momento opportuno.

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