Pace se si batte il terrore I negoziati ancora a Roma

I negoziati per la pace continuano a Roma, con il coinvolgimento di rappresentanti internazionali. La discussione si concentra sulla fine del terrorismo e sulla stabilizzazione della regione. Tra i partecipanti, un filosofo e ex funzionario statale israeliano ha condiviso il suo punto di vista, ricordando il sacrificio di un figlio caduto in azione poco dopo l’inizio del conflitto. Non ci sono dettagli sui progressi specifici o sui tempi di conclusione delle trattative.

Yechiel Leiter è filosofo di formazione e in seguito servitore dello Stato di Israele nei settori dell'economia, dell'educazione, della politica internazionale, padre di sette figli di cui uno, Moshe, è caduto da eroe poco dopo il 7 ottobre. Oggi ambasciatore israeliano negli Usa, è il capo della delegazione che gestisce la trattativa col Libano per una pace che gli Hezbollah, longa manus dell'Iran, vogliono impedire ad ogni costo. L'idea di Israele è che sconfiggendo il terrorismo si otterrà la pace; ma la pratica è difficile, può il Libano affrontare le minacce degli Hezbollah? Leiter parte da Roma dopo due giorni di colloqui trilaterali Usa, Israele, Libano impostati a Washington il 26 di luglio e che «riprenderanno a Roma il 4 di agosto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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