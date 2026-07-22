Parmigiano Reggiano cresce la montagna | oltre il 22% delle forme

Il Parmigiano Reggiano rappresenta oltre il 22% delle forme prodotte sull’Appennino emiliano. La produzione di questo formaggio contribuisce a mantenere attivi i borghi e le colline della zona. La sua diffusione è strettamente legata alle attività agricole e tradizionali locali, e il suo valore si riflette anche sull’economia dell’area. La produzione si concentra principalmente nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Bologna.

Reggio Emilia, 22 lug. (askanews) - Un formaggio che tiene in vita la montagna. Sull'Appennino emiliano il Parmigiano Reggiano non è solo un'eccellenza da tavola: è l'economia che impedisce a colline e borghi di svuotarsi. E i numeri dicono che la scommessa sta funzionando: oggi più di una forma su cinque nasce in quota, e la produzione continua a crescere. Un valore aggiunto per tutta la Dop. "La produzione di Parmigiano in montagna è essenziale per mantenere l'attività produttiva in montagna e quindi avere un presidio dell'uomo dei territori montani - spiega il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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