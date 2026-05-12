Nel primo mese dell’anno, le esportazioni di Parmigiano Reggiano sono aumentate dello 1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante le tensioni commerciali e i blocchi in alcuni paesi. Le vendite negli Stati Uniti, invece, sono diminuite del 16 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi dati mostrano un quadro di mercato caratterizzato da variazioni tra le diverse aree di destinazione.

? Domande chiave Come può il Parmigiano Reggiano resistere ai blocchi commerciali in Iran?. Perché le vendite negli Stati Uniti sono crollate del 16% a gennaio?. Chi sono gli esperti che proteggeranno il sapere tecnico della DOP?. Come cambierà l'uso del formaggio nei supermercati e nei punti vendita?.? In Breve Export estero rappresenta il 53,8% del mercato totale del formaggio DOP.. Il calo del 16% negli Stati Uniti a gennaio 2026 ha subito ripresa.. Francesco Lollobrigida premia l'Accademia Parmigiano Reggiano durante l'evento TuttoFood a Milano.. Il Consorzio punta su corner dedicati per valorizzare le stagionature 24 e 30 mesi.. Le esportazioni di Parmigiano Reggiano hanno registrato un incremento dell’1,8% nei primi tre mesi del 2026, consolidando la proiezione internazionale del prodotto durante l’evento TuttoFood a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parmigiano Reggiano: l’export cresce del 1,8% nonostante i rischi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Parmigiano Reggiano, nel 2025 crescono del 2.7% produzione e exportLa Dop è sempre più internazionale: la quota export supera la metà del totale (50,5%), con una crescita significativa nei mercati extra-UE (+4,2%) Il...

Parmigiano Reggiano protagonista a Tuttofood. Export: +1,8% nel primo trimestre 2026Il Consorzio del Parmigiano Reggiano protagonista a TUTTOFOOD (Fiera Milano a Rho, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio) per incontrare presso il proprio...

Argomenti più discussi: Parmigiano Reggiano a Tuttofood: Trade Awards, masterclass ed export in crescita; Parmigiano Reggiano protagonista a Tuttofood: export oltre il 53% nel 2026; Parmigiano Reggiano, la Dop accelera sui mercati globali a Tuttofood 2026; Tuttofood 2026 / Il Consorzio del Parmigiano Reggiano presenterà i dati export del primo trimestre 2026 e i progetti dedicati al retail.

FARMAVENETO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Parmigiano Reggiano a TuttoFood: export I trim +1,8%, focus formazioneMilano, 12 mag. (askanews) - Il Parmigiano Reggiano Dop è sempre più presente sulle tavole estere. I primi tre mesi dell'anno hanno continuato a crescere oltreconfine come era già avvenuto nel 2025, n ... libero.it