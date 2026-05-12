Parmigiano Reggiano | l’export cresce del 1,8% nonostante i rischi

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo mese dell’anno, le esportazioni di Parmigiano Reggiano sono aumentate dello 1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante le tensioni commerciali e i blocchi in alcuni paesi. Le vendite negli Stati Uniti, invece, sono diminuite del 16 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi dati mostrano un quadro di mercato caratterizzato da variazioni tra le diverse aree di destinazione.

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? Domande chiave Come può il Parmigiano Reggiano resistere ai blocchi commerciali in Iran?. Perché le vendite negli Stati Uniti sono crollate del 16% a gennaio?. Chi sono gli esperti che proteggeranno il sapere tecnico della DOP?. Come cambierà l'uso del formaggio nei supermercati e nei punti vendita?.? In Breve Export estero rappresenta il 53,8% del mercato totale del formaggio DOP.. Il calo del 16% negli Stati Uniti a gennaio 2026 ha subito ripresa.. Francesco Lollobrigida premia l'Accademia Parmigiano Reggiano durante l'evento TuttoFood a Milano.. Il Consorzio punta su corner dedicati per valorizzare le stagionature 24 e 30 mesi.. Le esportazioni di Parmigiano Reggiano hanno registrato un incremento dell’1,8% nei primi tre mesi del 2026, consolidando la proiezione internazionale del prodotto durante l’evento TuttoFood a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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